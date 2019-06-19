400 دولار.. سعر طن "سماد اليوريا" اليوم

سجلت أسعار اليوريا، وهو سماد زراعي، في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، 400 دولار للطن، فيما سجلت أسعار اليوريا المحببة من 320 إلى 335 دولارًا للطن.



وتنتج شركتي الدلتا والنصر للأسمدة للأسمدة، وشركة كيما، أصنافًا متعددة من الأسمدة، منها اليوريا، حيث يتم توجيه الإنتاج للسوق المحلي، وتصدير نسبة مميزة للغاية إلى الخارج.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.