القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:21 م

وكيل "شباب النواب": تصريحات أردوغان مرفوضة وتؤكد إصابته بالهوس

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
إسلام نصير
dostor.org/2676106

أعلن النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رفضه وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن وفاة محمد مرسى، مؤكدا أن ديكتاتور تركيا أصيب بالهوس والجنون بعد فشله فى تحقيق حلمه بالخلافة العثمانية.

وأكد "حسين" فى بيان له أصدره منذ قليل، رفضه لهذا التدخل السافر من هذا الديكتاتور في الشأن المصرى، وأن هذا "الأردوغان" بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية اتجه إلى الهجوم الحاد ضد مصر وشعبها وقائدها فى محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا ولكن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن أردوغان هو الداعم والممول والمسلح والذى يأوى الإرهاب والإرهابيين داخل تركيا.

وأكد أن أكبر دليل على دعم الطاغية أردوغان للإرهاب هو القبض على الإرهابيين وهم يحملون أخطر الأسلحة، متجهين بها من تركيا إلى داخل ليبيا.

وطالب النائب محمود حسين بتقديم أردوغان إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليكون عبرة لجميع الأنظمة التى تدعم الإرهاب، مشيرا إلى أن ما يفعله أردوغان بالتنكيل وسجن معارضيه وتحويل سجونه إلى أدوات للتعذيب والتنكيل بمعارضيه يكفى لمحاكمته كمجرم حرب.

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