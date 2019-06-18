"المصريين الأحرار" يطلق حملة لمقاطعة المنتجات والشركات التركية

أطلق حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، حملة "دافع عن بلدك"، لمقاطعة المصريين فى أرجاء العالم لكافة المنتجات والسلع والشركات التركية، بعد تزايد الوتيرة العدائية التى تنتهجها القيادة التركية تجاه مصر وشعبها.



ويناشد الدكتور عصام خليل، الشعب المصري بالتفاعل الجاد مع حملة المقاطعة لتكون رسالة شعبية لقيادة الدولة التركية؛ معقبا: "من منطلق وطني بات لزامًا علينا كمصريين مقاطعة كافة المنتجات والشركات والسلع التركية".



وأكد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، أن جموع المصريين يقدرون الشعب التركى الذى يتجرع المرارة من قمع قيادتة الديكتاورية التي تتفنن فى إيذاءه وإقحام بلادهم فى معارك للدفاع عن الإرهاب وإغداق الأموال على جماعات إرهابية.