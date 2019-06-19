القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:52 ص

بالتواريخ والأرقام.. خريطة تسليم 160 قطعة أرض إسكان فى 6 أكتوبر

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
علا العلاف
dostor.org/2676094

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن طرح أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية بمسلسل 1، المخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 10 سبتمبر 2016، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم نحو 160 قطعة أرض، بدءًا من 28 يوليو المقبل وحتى 7 سبتمبر 2019.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه سيتم تسليم 20 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمسلسل "1" بدءًا من يوم 28 يوليو المقبل من رقم القطعة رقم "1" حتى رقم "20"، بينما يتم تسليم رقم القطعة من 21 حتى 40 يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2019.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطعة رقم "41" حتى رقم القطعة "60" يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، وسيتم تسليم القطعة رقم "61" حتى رقم "80" يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019، وتسليم القطعة رقم "81" حتى رقم "100" يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019، وسيتم تسليم القطعة رقم "101" حتى رقم "120" يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس، وتسليم القطعة رقم "121" حتى رقم "140" يوم 6 أغسطس 2019، وسيتم تسليم القطعة رقم "141" حتى القطعة رقم "160" يوم 7 أغسطس المقبل.

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