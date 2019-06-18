القارئ محمود صابر يبدع في تلاوة آيات من سورة آل عمران

أبدع القارئ الشيخ محمود صابر، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، في تلاوة آيات من سورة آل عمران.

وأوضح الشيخ محمود صابر، أن أكثر دولة استمتع في قراءة القرآن الكريم بها هي مصر، منوها إلى أنه قرأ القرآن في عزاء الفنان عبد الله غيث، وكان من ضمن الليالي المميزة في حياته، وتقاضي أجر 10 جنيهات فقط في هذا العزاء.

ولفت إلى أن الشيخ مصطفى إسماعيل بالنسبة له يمثل السهل المتتنع، يمكن أن تسمعه، ولكن لا يمكن أن تقلده.