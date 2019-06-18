ريال مدريد يعرض لاعبه على توتنهام لضم إريكسن

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع كريستيان إريكسن من صفوف توتنهام الإنجليزي هذا الصيف.



وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن النادي الملكي يسعى لتقديم عرضًا مغريًا للسبيرز لحسم الصفقة.



وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيعرض لاعبه داني سيبايوس بالإضافة إلى مبلغ مالي للتعاقد مع إريسكن.



وأفاد التقرير أن قيمة العرض المالي ستبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.



وكانت تقارير أفادت بأن سيبايوس أبلغ مدربه زين الدين زيدان رغبته في الرحيل عن ريال مدريد.



ونفى سيبايوس في بيان رسمي ما تردد عن وجود خلاف مع مدربه.



