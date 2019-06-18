أجيري يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح الأمم الإفريقية

يعقد المدرب المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة من صباح غدٍ الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية بستاد القاهرة.



وذلك للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي المقرر لها مساء الجمعة المقبل في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات.



ومن المقرر أن يحضر المؤتمر قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي طبقا للائحة البطولة.



وكان منتخب مصر قد خاض مباراتين وديتين استعدادًا للبطولة القارية خلال معسكره الذي أقيم في برج العرب أمام تنزانيا وغينيا.