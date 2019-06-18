أليسون: هذا اللاعب يعطي ثقة كبيرة لليفربول

تحدث حارس مرمى ليفربول "أليسون بيكر" عن لاعب محدد من صفوف النادي الإنجليزي، حيث أشاد بصفاته وأهميته لزملائه.



وقدم "أليسون" أداءً مميزًا مع كتيبة "يورجن كلوب" وساهم في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لموسم 20182019.



وقال "أليسون" في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "فان ديك يعطي ثقة كبيرة للفريق واللاعبين".



وأضاف: "عندما يكون لديك فيرجيل فان ديك، العملاق، على أرض الملعب فإن ذلك ربما يخيف الخصوم، بالنسبة لي، إنه مميز".



وواصل: "لدينا مدافعون رائعون، جويل ماتيب، جو جوميز، ديان لوفرين، لقد قام الجميع بعمل رائع هذا الموسم، لكن فان ديك لديه شيء مميز، فهو رجل كبير".