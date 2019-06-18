ترامب يكشف سبب رفض "شاناهان" تولي منصب وزير الدفاع الأمريكي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة لوزير الدفاع بالوكالة السابق باتريك شاناهان والذي رفض تولي منصب وزير الدفاع.



وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "قرر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان الذي قام بعمل رائع عدم المضي قدمًا في عمله وتولي منصب وزير الدفاع حتى يتسنى له تخصيص المزيد من الوقت لعائلته".



وتابع "أشكر بات على خدمته المتميزة خلال الفترة الماضية، وسيتولى مارك إسبر منصب وزير الدفاع بالوكالة، أنا أعرف مارك جيدًا وليس لدي أدنى شك بأنه سيقوم بعمل رائع".



وظل منصب وزير الدفاع الأمريكي شاغر بعد استقالة جيمس ماتيس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، ولم ينجح ترامب حتى الآن في تعيين خلفًا له.

