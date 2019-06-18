إيهاب الطماوي: تصريحات أردوغان تؤكد تورط النظام التركي في الإرهاب الدولي

أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تؤكد رعاية ودعم، وتورط النظام التركي في الإرهاب الدولي والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على إحداث خلل بالسلم والأمن الدوليين.



وأضاف أن تصريحات أردوغان، تخالف كل المواثيق الدولية، بتدخله السافر في الشأن المصري الداخلي، مؤكدا أن تلك التصريحات تضع أردوغان تحت طائلة القانون وتؤكد تورطه ونظامه في الجرائم الإرهابية التي ترتكب ضد المصريين.



وأضاف: مصر دولة ذات سيادة والشعب المصري داعم للدولة ومؤسساتها الدستورية فمصر دولة قانون ومؤسسات، ولها نظام قضائي مستقبل لا تقبل الدولة ولا يقبل قضاءها التدخل فى شئونه.



واختتم الطماوي تصريحاته بأن مصر ستنتصر على قوى الشر والإرهاب، وسيسقط أعداؤها، ومنهم النظام التركى الداعم للإرهاب والإرهابيين.