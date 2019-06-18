القنوات الناقلة لمباراة brazil vs venezuela في كوبا أمريكا

يلتقى المنتخب البرازيلى مع نظيره فنزويلا، فى الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، من فجر غدا الأربعاء، على ملعب أرينا فونتي نوفا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا التى يستضيفها السليساو على أراضيه.



ويغرد المنتخب البرازيلى منفردا فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى فى كوبا أمريكا برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز على بوليفيا، بثلاثة أهداف دون مقابل فى المواجهة الافتتاحية للبطولة.



وافتتح منتخب فنزويلا مشواره فى النسخة الحالية من كوبا أمريكا بالتعادل السلبى مع نظيره بيرو على ملعب "جريميو أرينا"، مساء السبت الماضى، فى الجولة الأولى.



ويسعى المنتخب البرازيلى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم تأهله مبكرا للدور التالى فى كوبا أمريكا، علما بأنه يفتقد النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى.



القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا

تنقل المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على القمرين "نايل سات" و"سهيل سات".



وتبث عبر قناتي "Bein Max 3" و"Bein Max 4".



معلقي مباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا

أسندت الشبكة تعليق المباراة لكلًا من:

التونسي "رؤوف خليف" على "Bein Max 3".

الجزائري "عادل خلو" والمحلل المغربي "عبد العزيز بنيج" على "Bein Max 4".