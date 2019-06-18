موعد مباراة brazil vs venezuela في كاس كوبا امريكا

يلتقي منتخب البرازيل صباح يوم غدًا الأربعاء نظيره الفنزويلي في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى على ملعب "فونتي نوفا" بمدينة "سلفادور".



ويتصدر السامبا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على بوليفيا بنتيجة 3-0.



بينما حقق منتخب فنزويلا تعادلًا في أولى مبارياته أمام بيرو سلبيًا، ويهدف للوصول إلى نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض.



تلعب المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



ويديرها الحكم التشيلي الدولي "جوليو باسكونان"، صاحب الأربعين عامًا.