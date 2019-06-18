متحدث البرلمان: تصريحات أردوغان تدخل مرفوض فى الشأن المصري

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، رفضه وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي، معتبرا هذه التصريحات بأنها تدخل سافر فى الشأن الداخلي المصرى.



وقال "حسب الله فى بيان له أصدره منذ قليل، إن ثورة الشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو عام 2013 والتى قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية جعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها، واصفا أردوغان بالطاغية والديكتاتور الذى ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته وحول سجون تركيا إلى سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه فى دولة الخلافة وتحالفه مع قوى الشر والظلام والإرهاب ممثلة فى جماعة الإخوان الارهابية ولكن بعد سقوط هذه الجماعة المارقة اتجه أردوغان إلى الهجوم الحاد على مصر فى محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا ولكن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر دولة كبيرة لها دورها الريادى والمحورى بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.