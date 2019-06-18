أحمد حلمي الشريف يدين تصريحات أردوغان ويصفها بـ"غير المسئولة"

أدان أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التصريحات غير المسئولة التي أطلقها رجب طيب أردوغان الرئيس التركي والمرشد الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية والتي وصف فيها محمد مرسى بالشهيد، وهو وصف لا ينطبق على محمد مرسى من قريب أو بعيد.



وقال أحمد حلمى الشريف، إن أردوغان فقد صوابه ورشدة لدفاعه عن عضو بجماعة إرهابية وصادر بحقه أحكام قضائية، وإذا كان أردوغان يعزى فى وفاة مرسى فإننا نعزى الشعب التركي فى وفاة الديمقراطية على يد أردوغان الذى اعتقل الآلاف من أبناء الشعب التركي.



وتابع: "وأقول له كمواطن مصرى ونائب عن الشعب المصري أننا سنرد لك الصاع صاعين إذا تطاولت على مصر وتجاوزت فى حق رئيسها وستذهب يوما ما أنت وجماعة الإخوان الإرهابية إلى مزبلة التاريخ".