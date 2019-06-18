كوبو: لا أحب مقارنتي بميسي

تحدث الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب برشلونة الأسباني الشاب السابق، الذي أصبح قريبا من الانتقال لريال مدريد الاسباني في الفترة الحالية، عن مقارنته بليونيل ميسي.



وينال كوبو لاعب نادي طوكيو الياباني الحالي شهرة واسعة باسم ميسي اليابان في إشارة لكونه مشابه في أسلوب لعبه لنجم البارسا والأرجنتين.



وقال اللاعب الشاب في تصريحات صحفية: ميسي اليابان ؟ لا أحب أن تتم مقارنتي بلاعبين كبار مثل ميسي ولكني سأواصل العمل في الفترة المقبلة.



ويتواجد كوبو حاليا في الأراضي البرازيلية للمشاركة مع منتخب بلاده الذي يشارك في بطولة كوبا أمريكا 2019 هناك ضيف شرف.

