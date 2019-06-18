الكشف عن عدد جماهير تشيلسي وليفربول في السوبر الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن عدد جماهير فريقا ليفربول وتشيلسي الإنجليزان في نهائي بطولة السوبر الأوروبي.



وتقام مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وتشيلسي بطل اليوروباليج في 14 أغسطس المقبل.



وسيحصل كل جمهور من الفريقين على 5257 تذكرة فقط لنهائي السوبر الأوروبي في إسطنبول.



وكان ليفربول قد نجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام 2-0 ليفوز الريدز باللقب لأول مرة منذ 2005.



في المقابل حصد تشيلسي لقب اليوروباليج للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على أرسنال 4-1.