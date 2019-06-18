باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع دوجلاس كوستا

أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في التعاقد مع البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وابتعد كوستا عن التشكيلة الأساسية لفريق يوفنتوس على مدار الموسم الماضي في ظل معاناته من عدة إصابات وابتعاده عن حسابات مدربه الإيطالي ماسيميليانو أليجري.



وقالت شبكة "سبورت إيطاليا" الإيطالية إن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، بدأ بالفعل في وضع خطة التعاقدات في الموسم الحالي بعد أيام من وصوله إلى منصبه.



ووضع المدير الرياضي البرازيلي مواطنه دوجلاس كوستا على رأس قائمة اهتماماته في الصيف الجاري، خاصة بعد متابعته الجيدة له عندما كان مديرا رياضيا لنادي ميلان الإيطالي.



يأتي ذلك في ظل الأنباء التي تربط النادي الباريسي بالاستغناء عن خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.