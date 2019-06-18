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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:33 م

إسبانيا توقف عصابة متورّطة في تمويل القاعدة بسوريا

إسبانيا توقف عصابة
dostor.org/2676035

اعتقلت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، عشرة إسبان من أصل سوري بشبهة تمويل "ميليشيا القاعدة الإرهابية" في سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية ومصدر مطّلع على التحقيق.

وفي إطار تعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون بين أقسام الشرطة الجنائية في الدول الأوروبية، نفّذ أكثر من 350 عنصرا في الشرطة الإسبانية عملية أمنية في العاصمة مدريد وتوليدو (وسط) وفالنسيا (شرق)، قامت خلالها الشرطة بتفتيش 14 منزلا ومقرات أخرى.

وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته إن الموقوفين يحملون الجنسية الإسبانية وهم من أصول سورية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن "المنظمة كانت تقودها عصابة عائلية استخدمت على مدى سنوات أعمالا قانونية بمثابة ستار لعمليات غير مشروعة للتهرّب من السلطات الضريبية وتبييض مبالغ مالية كبيرة".

اعتقلت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، عشرة إسبان من أصل سوري بشبهة تمويل "ميليشيا القاعدة الإرهابية" في سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية ومصدر مطّلع على التحقيق.

وفي إطار تعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون بين أقسام الشرطة الجنائية في الدول الأوروبية، نفّذ أكثر من 350 عنصرا في الشرطة الإسبانية عملية أمنية في العاصمة مدريد وتوليدو (وسط) وفالنسيا (شرق)، قامت خلالها الشرطة بتفتيش 14 منزلا ومقرات أخرى.

وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته إن الموقوفين يحملون الجنسية الإسبانية وهم من أصول سورية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن "المنظمة كانت تقودها عصابة عائلية استخدمت على مدى سنوات أعمالا قانونية بمثابة ستار لعمليات غير مشروعة للتهرّب من السلطات الضريبية وتبييض مبالغ مالية كبيرة".

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