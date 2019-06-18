بنفيكا يصدر بيان رسمي بشأن توصل فيليكس لاتفاق مع أتلتيكو مدريد

أوضح نادي بنفيكا البرتغالي حقيقة توصل لاعبه جواو فيليكس لاتفاق مع أتلتيكو مدريد الإسباني.



وكانت تقارير أكدت اقتراب الروخي بلانكوس من ضم موهوب أياكس.



وفي بيان عبر موقعه الرسمي أوضح بنفيكا: "في ضوء مجموعة الأخبار المنشورة في هذه الساعات الأخيرة، ينفي بنفيكا في وجود أي مفاوضات حالية بشان اللاعب جواو فيليكس".



وأضاف: "شروط التفاوض معلنة ومعروفة مع مراعاة الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقدره 120 مليون يورو".



وواصل النادي في بيانه: "ننفي أيضًا الأخبار الكاذبة التي تشير إلى المفاوضات التي تنطوي على عمولات بنسبة 30 ٪ والتي للأسف، رددتها في البرتغال صحيفة A Bola".



وأختتم النادي بيانه: "نكرر هذه المعلومات خاطئة تمامًا، إنها سخيفة ولديها نوايا واضحة تنال من سمعة وكرامة بنفيكا".



ويعد فيليكس هدفًا لأندية يوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وكذلك ريال مدريد.

