تحالف الأحزاب المصرية يتهم "أردوغان" بإطلاق أكاذيب ضد مصر

وصف تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم نحو 40 حزبًا سياسيًا، الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، وتصريحاته بشأن وفاة محمد مرسي العياط، بالأكاذيب المرفوضة.



وأكد التحالف، أنه تلقى العديد من الإدانات من قبل أمانات التحالف بالمحافظات حول تصريحات الديكتاتور "أردوغان"، الذى يأوي الإرهابيين والدواعش داخل بلاده ومنهم جماعة الإخوان التى ينتمى إليها محمد مرسي.



وقال التحالف إن تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسي ما هى إلا استمرار لنهجه السافر فى التدخل بالشأن المصري، والمزايدة غير المقبولة وما هي إلا من وحي الخيال الوهمي له.



وتسأل التحالف: أين أردوغان من البيانات الصادرة من السلطات المختصة فى مصر وعلى رأسها النائب العام، الذى أصدر التفاصيل الكاملة بشأن الوفاة التى حدثت أمام الجميع في قاعة المحاكمة بحضور العديد من المتهمين من أتباعه فى ذات القضية، التى كانت تنظر والخاصة بالتخابر؟.



وقال التحالف إن أردوغان الذي يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاة، لا يدرك أن مصر دولة قانون وذات مؤسسات قوية قادرة على مواصلة دورها المنوط بها، دون الالتفات لمثل هذه الأكاذيب التى تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين وملجأ لقوى الشر والظلام.



وأكد التحالف أن القضاء المصري يقوم بدوره الوطنى والمستقل فى نظر جميع القضايا بكل شفافية ونزاهة دون أى تدخلات سواء خارجية أو داخلية، وهو من المؤسسات الوطنية التى يثق فيها الشعب المصرى ويعتز ويفتخر بأدائها.



ودعا التحالف، أردوغان وأمثاله من الحكام أصحاب الهوى فى طروحاتهم السياسية أن ينظروا إلى التحديات التى تواجه أوطانهم بدلا من الاستمرار فى المحاولات البائسة فى تغيير الحقائق وبث الأكاذيب والفتن فى البلاد المحيطة.



وطالب تحالف الأحزاب المصرية من خلال لجانه النوعية القانونية، بمقاضاة رجب طيب أردوغان لتقديمه إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد تطاوله على مصر واتهامها بأنها المسئولة عن وفاة الرئيس المعزول، دون أى سند أو دليل يمتلكة حول هذا الاتهام، وتجاوزه كل الخطوط الحمراء والخروج عن كل الأعراف السياسية والدبلوماسية.



وأكد المهندس تيسير مطر الأمين العام للتحالف، وموسى مصطفى موسى رئيس المكتب التنفيذى للتحالف، وأعضاء المكتب التنفيذى اللواء رءوف السيد والدكتور حسين أبوالعطا، واللواء سيف الإسلام، ومحمد المنصوري، وماجدة حسن والدكتور هشام العناني، والشيخ على فريج والمستشار جمال التهامى وخالد فؤاد وكمال حسانين، ضرورة محاكمة أردوغان على جرائمه الإرهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية، ومنها مصر وليبيا وسوريا واليمن، فضلا عما يقوم به داخل تركيا من أعمال قمع وسجن لمعارضيه.