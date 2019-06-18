القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
سياسي
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:15 م

تحالف الأحزاب المصرية يتهم "أردوغان" بإطلاق أكاذيب ضد مصر

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
dostor.org/2675997

وصف تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم نحو 40 حزبًا سياسيًا، الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، وتصريحاته بشأن وفاة محمد مرسي العياط، بالأكاذيب المرفوضة.

وأكد التحالف، أنه تلقى العديد من الإدانات من قبل أمانات التحالف بالمحافظات حول تصريحات الديكتاتور "أردوغان"، الذى يأوي الإرهابيين والدواعش داخل بلاده ومنهم جماعة الإخوان التى ينتمى إليها محمد مرسي.

وقال التحالف إن تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسي ما هى إلا استمرار لنهجه السافر فى التدخل بالشأن المصري، والمزايدة غير المقبولة وما هي إلا من وحي الخيال الوهمي له.

وتسأل التحالف: أين أردوغان من البيانات الصادرة من السلطات المختصة فى مصر وعلى رأسها النائب العام، الذى أصدر التفاصيل الكاملة بشأن الوفاة التى حدثت أمام الجميع في قاعة المحاكمة بحضور العديد من المتهمين من أتباعه فى ذات القضية، التى كانت تنظر والخاصة بالتخابر؟.

وقال التحالف إن أردوغان الذي يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاة، لا يدرك أن مصر دولة قانون وذات مؤسسات قوية قادرة على مواصلة دورها المنوط بها، دون الالتفات لمثل هذه الأكاذيب التى تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين وملجأ لقوى الشر والظلام.

وأكد التحالف أن القضاء المصري يقوم بدوره الوطنى والمستقل فى نظر جميع القضايا بكل شفافية ونزاهة دون أى تدخلات سواء خارجية أو داخلية، وهو من المؤسسات الوطنية التى يثق فيها الشعب المصرى ويعتز ويفتخر بأدائها.

ودعا التحالف، أردوغان وأمثاله من الحكام أصحاب الهوى فى طروحاتهم السياسية أن ينظروا إلى التحديات التى تواجه أوطانهم بدلا من الاستمرار فى المحاولات البائسة فى تغيير الحقائق وبث الأكاذيب والفتن فى البلاد المحيطة.

وطالب تحالف الأحزاب المصرية من خلال لجانه النوعية القانونية، بمقاضاة رجب طيب أردوغان لتقديمه إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد تطاوله على مصر واتهامها بأنها المسئولة عن وفاة الرئيس المعزول، دون أى سند أو دليل يمتلكة حول هذا الاتهام، وتجاوزه كل الخطوط الحمراء والخروج عن كل الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وأكد المهندس تيسير مطر الأمين العام للتحالف، وموسى مصطفى موسى رئيس المكتب التنفيذى للتحالف، وأعضاء المكتب التنفيذى اللواء رءوف السيد والدكتور حسين أبوالعطا، واللواء سيف الإسلام، ومحمد المنصوري، وماجدة حسن والدكتور هشام العناني، والشيخ على فريج والمستشار جمال التهامى وخالد فؤاد وكمال حسانين، ضرورة محاكمة أردوغان على جرائمه الإرهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية، ومنها مصر وليبيا وسوريا واليمن، فضلا عما يقوم به داخل تركيا من أعمال قمع وسجن لمعارضيه.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات

منذ اسبوع

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب

منذ أقل من شهر

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد

منذ أقل من شهر

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة

منذ أقل من شهر

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)

منذ أقل من شهر

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء

الآن

هنا "كان".. كبار التحليل يقدمون روشتة الفوز بـ"اللقب الثامن"

"شغّل مخك".. دراسة حديثة: الاعتماد الدائم على «جوجل» يُضعف وظائف المخ

محمد الباز: وفاة مرسي كشفت لنا عدد مهول من الخلايا النائمة

قصة «شبح النيل»: رمضان يجسد شخصية مفتش جنائى أثناء الاحتلال الإنجليزى

ads
ads
الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رفع درجات الاستعداد بجمارك مطار القاهرة قبل "كان" مصر 2019

ألبومات الصور

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

آثار الإسكندرية: تأمين فتحات صهريج "ابن النبيه" بأغطية حديدية

رياضة

باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع دوجلاس كوستا

أتلتيكو مدريد يعثر على بديل رودريجو في أرسنال

برشلونة يوضح حقيقة رفض دي ليخت الانتقال إلى صفوفه

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رفع درجات الاستعداد بجمارك مطار القاهرة قبل "كان" مصر 2019

الرئيس نيوز

"الجمال": الليبيون استنكروا "الأدوار المشبوهة" التي تقوم بها تركيا وقطر

عصام هلال: أردوغان يحاول "بث السموم" في مصر

بعد استهداف السعودية.. جماعة "الحوثي" اليمنية تتوعد الإمارات

علاء عابد: أردوغان حوّل سجون تركيا إلى "سلخانات" لتعذيب معارضيه

"الوفد" يرد أردوغان: من أراد مصر بسوء قصم الله ظهره

كشكول

"عمر" يحذر المعلمين من الإنسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي

تعرف علي إجراءات التعليم لمواجهة إغماءات طلاب الثانوية باللجان

التعليم: جاري مراجعة قرار تثبيت 250 معلم بالفيوم

"ميكروفون وشنطة سفر" يحصدان المركز الأول بمشاريع تخرج إذاعة وتليفزيون حلوان

التعليم تبدأ تأهيل واعداد كوادر فنية لطلبة وخريجى الإلكترونيات والحاسبات

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بـ260 ألف جنيه إسترليني.. بيع فساتين الأميرة ديانا في مزاد علني

انقطاع الكهرباء في شمال اليابان بسبب زلزال

سرقة تمثال لمارلين مونرو في هوليوود

الصحة

أمراض قد تصيبك عند نقص بعض الفيتامينات.. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎