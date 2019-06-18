عيدروس الزبيدي يلتقي السفير الأمريكي السابق باليمن في عدن

التقى عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بمدينة عدن، وفدًا ضم باحثين أمريكيين برئاسة جيرالد فايرستاين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق إلى اليمن، والذي يضم 18 عضوًا من الباحثين والخبراء من مؤسسات بحثية واستراتيجية مختلفة.



ووفق الموقع الرسمي للمجلس، فقد "حمّل الزُبيدي وفد الباحثين الأمريكيين رسالة المجلس الانتقالي وشعب الجنوب إلى الشعب الأمريكي والقيادة الأمريكية، لتفهّم حق الجنوبيين في استعادة دولتهم كاملة السيادة بحدود 21 مايو 1990".



وأشار الموقع إلى أن الزبيدي أكد أن "دولة الجنوب القادمة، ستكون دولة مدنية ديمقراطية تحتكم إلى المؤسسات، وستكون شريكًا جادًا قي الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب".



وأوضح أن "المجلس الانتقالي في الوقت الحالي يُعدُ شريكًا قويًا وصادقًا مع الأشقاء في دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في التصدّي لمشروع التمدد الإيراني من ناحية، والتصدي لأذرعه الانقلابية الحوثية في اليمن".



