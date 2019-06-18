إغلاق باب الترشح لرئاسة "النصر" السعودي للمرة الثانية دون تقدم أي مرشح

أغلقت الفترة الثانية للترشح لانتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد إعادة فتح الباب إثر عدم تقدم أي مرشح للرئاسة.



ويُنتظر أن تعلن الهيئة العامة للرياضة فتح باب الترشح للمرة الثالثة في حال إغلاق الفترة الثانية دون وجود مرشح، بعد أن تراجع أعضاء مجلس الإدارة السابق عن التقدم لقيادة الدفة.



وأعلن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر المنتهية ولايته، عدم الترشح للانتخابات مرة أخرى، على الرغم من الإجماع على تزكيته للمنصب مرة أخرى، في أعقاب قيادته الفريق الأول، للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الأغلى عبر التاريخ.



وفتحت الهيئة العامة للرياضة، باب الانتخابات في نادي النصر، يوم الأحد الموافق 9 يونيو لمدة 3 أيام متتالية، قبل أن تعيد الأمر مرة أخرى يوم 16 من نفس الشهر، بعد عدم تقدم أي شخص بأوراق ترشحه، في الفترة الأولى.