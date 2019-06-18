الخميس.. "الاتصالات" تشارك في اجتماعات منظمة الكوميسا

يشارك وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى الوزراء بعد غد الخميس، بمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمعروفة باسم "الكوميسا"، وتستمر حتى يوم 21 يونيو، ويشارك فيه ممثلو الوزارات المعنية.



كانت قد انطلقت أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة المشتركة للنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة التابعة لمنظمة الكوميسا، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو في نيروبي كينيا.



وينعقد اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى الخبراء في الفترة من 17 إلى 19 يونيو، ويعقبه مباشرة وستناقش الاجتماعات الوزارية توصيات الخبراء التقنيين وتعتمدها، وتتخذ القرارات التي ستكون ملزمة لجميع الدول الأعضاء وأمانة الكوميسا لتنفيذها.



وتهدف مصر ممثلة في وزارة الاتصالات، من خلال المشاركة في هذه الاجتماعات، إلى التباحث مع مسئولي سكرتارية الكوميسا بخصوص توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين الجانبين والتي تم اقتراحها عام 2018، وكذلك مناقشة استضافة مصر لسكرتارية جمعية منظمي الاتصالات والمعلومات لشرق وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مركز الأمن السيبراني التابع للكوميسا، والتأكيد على استعداد مصر للتعاون في مجال أمن المعلومات والجريمة الالكترونية.



بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الآليات المختلفة للكوميسا لدعم المبادرات المصرية المختلفة في مجال البنية التحتية، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات تنمية الإبداع والابتكار التكنولوجي من خلال منصة مبادرة "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" الرئاسية ومعمل الأمم المتحدة للإبداع التكنولوجي بالقرية الذكية.



كما سيتم بحث مجال التحول الرقمي من خلال عرض التجربة المصرية في مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية ونقل التجربة المصرية في هذا المجال للدول الأفريقية، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة فرص العمل وتشجيع الابتكار.



كما تهدف المشاركة إلى عرض مقترح بإنشاء لجنة مفصلة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك للأهمية المتنامية لمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دفع عجلة التنمية بأفريقيا، ويتضمن الاقتراح انعقاد اجتماع اللجنة المقترحة مع الاجتماع السنوي لمنظمي الاتصالات في الدول أعضاء الكوميسا.