مانشستر سيتي يبيع سترة جوارديولا بـ6000 جنيه إسترليني في مزاد خيري

ساعد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في زيادة حجم التبرعات بالمؤسسة الخيرية لناديه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة ستة آلاف جنيه إسترليني (7530 دولارًا) بعد طرح سترته الصوفية الرمادية التي ارتداها خلال فوزه بالثلاثية المحلية الموسم الماضي للبيع في مزاد علني.



وقال جوارديولا بعد الفوز 6-صفر على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي إنه سيعرض السترة للبيع في مزاد خيري.



وأوضح سيتي أن السترة بيعت إلى مشجع يدعى جيمس هودج من الولايات المتحدة وستخصص الأموال لتوزيع وجبات مجانية لعائلات في مانشستر خلال عطلات المدارس.



وأبلغ المدرب الإسباني موقع ناديه على الإنترنت: ”أنا سعيد بأن السترة زادت من قيمة التبرعات بمؤسسة سيتي الخيرية وأشكر كل المتبرعين لهذا الغرض العظيم“.



وأضاف: ”من الرائع أيضًا منح هدية خاصة إلى مشجعينا بعد أن ساعدونا في تحقيق النجاح الهائل الموسم الماضي“.



وأصبح سيتي أول فريق يحقق ثلاثية محلية في إنجلترا بعد الفوز بالدوري الممتاز وكأس إنجلترا وكأس الرابطة.