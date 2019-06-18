مسؤول نقدي: الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار

قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات.



وأبلغ عزام الشوا وكالة "رويترز" أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى 3 مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حادٍ في اقتصادها الذي يقدر حجمه بثلاثة عشر مليار دولار وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.



وقال الشوا: "نمر حاليًا بنقطة حرجة"، مشيرًا إلى السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية المحتلة، وتحظى بدعم غربي.



وقال رئيس سلطة النقد التي تُعد المعادل الفلسطيني لبنك مركزي: "ماذا بعد، لا نعرف، كيف سندفع الرواتب الشهر المقبل؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟".



وأضاف أثناء زيارة إلى الأردن: "لست أدري إلى أين نتجه، عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد".



ويُنظر على نطاق واسع إلى التخفيضات العميقة في المساعدات الأمريكية على مدى العام المنصرم كمحاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة التفاوض، بعد أن قطعت الاتصالات السياسية مع إدارة ترامب في 2017.



وجاءت تلك الخطوة عقب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة رغم وضعها الدولي المتنازع عليه، في ارتداد عن سياسة أمريكية دامت لعقود.



ويرغب البيت الأبيض بأن ينخرط الفلسطينيون في خطة سلام لمنطقة الشرق الأوسط طال انتظارها وضعها جاريد كوشنر صهر ترامب.



ومن المقرر الكشف عن الجانب الاقتصادي من الخطة خلال مؤتمر يُعقد في البحرين الأسبوع المقبل، يقاطعه الفلسطينيون بسبب ما يقولون إنه انحياز واشنطن للموقف الإسرائيلي.



