منتخب تونس ينعي وفاة شقيق وجدي كشريدة

نعى الحساب الرسمي لمنتخب تونس وفاة شقيق وجدي كشريدة لاعب نسور قرطاج والنجم الساحلي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.



ويستعد منتخب تونس للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 21 من يونيو وحتى 19 من يوليو المقبل.



وقال حساب منتخب تونس الرسمي على موقع "تويتر": "لاعب المنتخب الوطني وجدي كشريدة فقد شقيقه اليوم.. تعازينا لعائلته وأحبائه".



وأضاف: " إِنَّ للهِ ما أَخَذ، وَلَهُ ما أَعْـطـى، وَكُـلُّ شَيءٍ عِنْـدَهُ بِأَجَلٍ مُسَـمَّى.. فَلْتَصْـبِر وَلْتَحْـتَسِب".



يذكر أن منتخب تونس يتجهز للقدوم إلى مصر من أجل التحضير لخوض مباراتهم الأولى في المجموعة الخامسة التي تضم أنجولا وموريتانيا ومالي.