دي ليخت يرفض برشلونة مجددا رغم موافقة أياكس

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد فريق أياكس أمستردام، رفض مجددا فكرة الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف الجاري.



وحسب ما أفادت اذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن دي ليخت رفض الانتقال إلى برشلونة، ولا يفكر في قبول أي عرض مقدم من النادي الكتالوني.



وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن لاعب أياكس رفض برشلونة رغم تقديم عرض بـ75 مليون يورو للنادي الهولندي من أجل الحصول على خدماته.



وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أيضًا، ان ماتياس دي ليخت أبلغ وكيله بعدم رغبته في الانتقال إلى برشلونة، وبدوره أخبر الأخير النادي الكتالوني بذلك، مما جعل رئيس النادي الإسباني يتراجع عن الصفقة ويرفض السفر لهولندا مثلما فعل في صفقة دي يونج يناير الماضي.



