أجويرو ينفعل على مدربه ويغادر مران الأرجنيتن غاضبا قبل مواجهة باراجواي

يبدو أن الأمور في المنتخب الأرجنتيني ليست على ما يرام، بعد الهزيمة من كولومبيا في افتتاح مباريات التانجو ببطولة كوبا أمريكا 2019.



منتخب الأرجنتين خسر بثنائية نظفية في مباراة الافتتاح أمام نظيره الكولومبي، قبل الاستعداد لمواجهة باراجواي ضمن الجولة الثانية.



قناة "TNT" الأرجنتينية، نقلت ما حدث في تدريبات المنتخب، وأشارت إلى مشكلة حدثت بين سيرجيو اجويرو مهاجم التانجو مع المدرب ليونيل سكالوني.



وقال مراسل القناة هيرنان كاستيلو، أن سكالوني يستبعد اجويرو من مواجهة باراجواي لعدم تقديمه الأداء المنتظر منه في مباراة كولومبيا، مما أثار غضب لاعب مانشستر سيتي الذي أثار الفوضى في التدريبات.



وتحدث أجويرو مع سكالوني بطريقة غاضبه، وغادر المران قبل نهايته بقليل، مما أثار الجدل في الإعلام الأرجنتيني قبل المواجهة الهامة والمصيرية أمام باراجواي.



منتخب الأرجنتين يتذيل المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط، ويسعى للفوز في مباراتي بارجواي وقطر لضمان التأهل إلى الدور الثاني.