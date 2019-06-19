سيناريوهات قاتمة تنتظر أردوغان.. أزمة اقتصادية وطرد من الناتو

أكدت مجلة "أمريكان ويكلي" الأمريكية، أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي الناتو قد تنتهي قريبًا بعد إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إبرام صفقة الصواريخ الروسية "إس 400".



وتابعت أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أرسل خطاب قاسي لوزير الدفاع التركي خلوصىي أكار مطلع الشهر الجاري، وهدده بإنهاء مشاركة تركيا في البرنامج الأكثر تقدمًا للقوات الجوية الأمريكية على مقاتلات "إف 35"واتخاذ عقوبات عسكرية صارمة ضد تركيا إذا ما أبرمت الصفقة مع روسيا.



وقال مصدر حكومي تركي إن الخطاب الأمريكي كان قاسي للغاية، وتسبب في صدمة كبيرة لمؤسسات الأمن والخارجية التركية، ولا تعرف الحكومة حتى الآن كيفية الرد على هذا الخطاب والتهديدات.



وأوضحت المجلة أن وقف مشاركة تركيا في تصنيع المقاتلات الأمريكية فهو يقوض صناعة الدفاع في تركيا، حيث تقتصر العلاقة مع روسيا على الاستيراد فقط ما يقوض الاقتصاد التركي أكثر وبالتالي زيادة معدلات البطالة وتراجع إجمالي الناتج المحلي ومعدلات التجارة الدولية.



وأشارت إلى أن هناك سيناريوهات قاتمة تنتظر أردوغان، وآخر فرصة له هو لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين لإقناعه بتخفيف العقوبات على تركيا.



وأوضحت أنه في حال فشل أردوغان في إقناع ترامب بالعدول عن قرار العقوبات، سيكون ما حدث مجرد بداية لصراع أكبر، وستفرض الإدارة الأمريكية عقوبات صارمة على تركيا مكا يلحق باقتصادها ضرر بالغ، كما ستقوم الولايات المتحدة بنقل قاعدتها الجوية إلى الأردن، كما فعلت ألمانيا أو اليونان أو قبرص، وسينتهي الأمر إما بانسحاب تركيا من الناتو أو طردها منه.!