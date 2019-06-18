البازعن تدهور الأوضاع بليبيا: "الحمد لله على انحياز جيشنا للشعب"

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل البيان الختامي لمؤتمر القوى الوطنية الليبية الداعم للجيش الليبي.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المؤتمر أدان الدعم القطري والتركي للمليشيات الإرهابية في ليبيا، وأكد على ضرورة رفع الحظر لتسليح القوات الليبية حتى تتمكن من حفظ الأمن في البلاد.

وعلق الباز على البيان قائلا: "عندما نرى وضع الشعوب الشقيقة المجاورة، نقول الحمد لله إن لدينا شعب يدرك أهمية الحفاظ على أرضه، وجيش يستجيب للشعب بوعي وإدراك أكبر".

وتابع: "الغريب أن بعض المصريين ما زالت الصورة ليست واضحة لهم، ولا نعلم ماذا ينتظرون ليدركون وضع الدولة المصرية بين الدول المجاورة، هل يريدون أن يروا ملايين المصريين لاجئين في دول أخرى، أم يكون هناك عداد يحصى القتلى في شوارع مصر؟".