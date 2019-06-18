الباز: زيارة الرئيس السيسي لبيلاروسيا اقتصادية بالمقام الأول

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا اقتصادية في المقام الأول.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن نتائج الزيارة كانت إيجابية على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أعمال مصري بيلاروسي لتعميق الاستثمار، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت "الباز"، إلى أن الرئيس السيسي التقى 40 شخصا من ممثلي الشركات الكبري في بيلاروسيا وتم الحديث حول فرص الاستثمار في مصر، والاتفاق على إنشاء منطقة صناعية لبيلاروسيا في مصر.

وأوضح أن الخمس سنوات الماضية كانت تسيطر على زيارات الرئيس السيسي للخارج الحديث عن السياسة، خاصة أن العالم لم يكن متفهما لحقيقة الصراع في مصر، أما الآن الزيارات أصبحت معظمها بهدف اقتصادي وتعزيز الاستثمار في مصر.