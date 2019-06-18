السعودية تطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية‎

طالبت السعودية، اليوم، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بوقف الاستيطان الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.



وجاء ذلك خلال كلمة مندوب المملكة لدى الجامعة العربية، أسامة نقلي، في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الإستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين والدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني في الإمارات الذي يختتم أعماله، اليوم الثلاثاء.



وقالت الرياض إن فلسطين هي القضية المركزية العربية الأولى والتي من خلالها نؤكد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي إستراتيجي.



وأكدت رفضها الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض، وتقويض حل الدولتين.



وحثت السعودية دول العالم على عدم نقل سفاراتها إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.