شارابوفا تعود للانتصارات بعد غياب 6 أشهر بسبب الإصابة

بعد غياب استمر 6 أشهر بسبب الإصابة عادت الروسية ماريا شارابوفا إلى الملاعب، وحققت الفوز 7-6 و6-صفر اليوم الثلاثاء، على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بالدور الأول لبطولة مايوركا المفتوحة للتنس‬ المقامة على ملاعب عشبية.



وأنقذت شارابوفا، التي حصلت على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وغابت عن الملاعب منذ يناير كانون الثاني الماضي بسبب إصابة في الكتف الأيمن تطلب خضوعها لجراحة، نقطتين لحسم المجموعة الأولى التي شهدت تقاربًا في المستوى قبل أن تحسم المجموعة الثانية بسرعة.



وهذه هي أول مباراة رسمية تخوضها شارابوفا منذ انسحابها من بطولة سان بطرسبرج المفتوحة في يناير كانون الثاني، وقالت حينها إنها بحاجة لحل مشكلة كتفها.



وبغض النظر عن ارتكاب بعض الأخطاء المزدوجة في المجموعة الأولى حين خسرت إرسالها وتأخرت في النتيجة 5-6، لم تكن هناك أي إشارة إلى أن اللاعبة البالغة من العمر 32 عامًا كانت تعاني من مشاكل في كتفها الأيمن الذي سبب لها معاناة لعقد من الزمان.



وسرعان ما عادت شارابوفا لتكسر إرسال منافستها وتضطرها لخوض شوط لكسر التعادل، لكنها اضطرت إلى الصمود في نقطتين للفوز بالمجموعة، وسبّب إرسال كوزموفا، التي تبلغ من العمر 21 عامًا وتحتل المركز 46 عالميًا، متفوقة بفارق 39 مركزًا على شارابوفا، إزعاجًا لمنافستها الروسية.