الباز: الإخوان أسوأ ما خلق الله على وجه الأرض.. ولو عادوا لن يرحموا أحدًا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا زالت تحرض ضد الدولة المصرية، وتخطط للانقضاض على الدولة المصرية وإذا تحقق لها هذا فلن يرحموا أحد.

وأضاف في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن جماعة الإخوان الإرهابية هم أسوأ ما خلق الله على وجه الأرض، وهم أكثر فصيل أضر الإسلام والمسلمين، وأضروا الوطن، ويضرون كل مكان يعيشون فيه.

وتابع أن المصريين يجب أن يدركوا أن المعركة مع هذه الجماعة الإرهابية ما زالت مستمرة ، وفي هذه الحرب أحد أعداءك توفي، يمكن أن نتعامل معه بأخلاق المصريين ولا نشمت ولكن في النهاية لا يمكن أن نسير خلف من يريدون تضليلنا.