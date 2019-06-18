الأمن العام يضبط أكثر من 26 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبط محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والعناصر الإجرامية الخطرة.



وأسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 26795 مخالفة مرورية متنوعة، 1661 مخالفة مرافق متنوعة، 96 قضية بيئة متنوعة، وضبط 35 قضية مصنفات متنوعة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.