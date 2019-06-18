القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:37 م

"المصري" يجدد عقد حارسي فريق الشباب 5 سنوات

مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية
أ ش أ
dostor.org/2675874

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية اجراءات تجديد التعاقد مع عمرو البغدادي وحسام عياد حراس مرمى فريق تحت 19 و20 عاما بالنادي بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة، اعتبارا من مطلع الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2024/2023.

وكان عمرو البغدادي 19 عاما، سبق له الانضمام لصفوف المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2000، وتم تصعيده للمران مع الفريق الأول مرات عديدة على مدار المواسم الماضية أثناء تولي حسام حسن قيادة فريق المصري.

ووقع حسام عياد 20 عاما مع النادي المصري لخمس سنوات، حيث تم تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال الموسم الماضي، بعد ظهوره بمستوى طيب مع كافة فرق قطاع الناشئين بالنادي.

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