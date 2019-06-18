جونسون يفوز بالجولة الثانية للتصويت على زعامة "المحافظين"

فاز بوريس جونسون المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الوزراء في بريطانيا، خلفًا لتيريزا ماي بأغلبية الأصوات في جولة ثانية للتصويت على زعامة حزب المحافظين اليوم الثلاثاء، مع تأهل أربعة مرشحين آخرين.



وحصل جونسون وزير الخارجية ورئيس بلدية لندن السابق على 126 صوتًا، بينما حل وزير الخارجية جيريمي هنت في المركز الثاني وحصل على 46 صوتًا وجاء وزير البيئة مايكل جوف ثالثًا وحصل على 41 صوتًا.



وجاء رابعًا وزير التنمية الدولية روري ستيوارت بحصوله على 37 صوتًا، في حين حل وزير الداخلية ساجد جاويد خامسًا بثلاثة وثلاثين صوتًا.



وأقصي مرشح واحد وهو وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق دومينيك راب، بعد أن فشل في الحصول على الحد الأدنى المطلوب وهو 33 صوتًا.



وسيواجه المرشحون الخمسة جولة تصويت أخرى لتقليص عدد المتنافسين إلى اثنين، ثم يختار أعضاء حزب المحافظين من سيكون الزعيم الجديد للحزب ورئيس وزراء بريطانيا القادم.