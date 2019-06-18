يوفنتوس يحسم صفقة رابيو بعقد لمدة 5 مواسم

كشفت تقارير صحفية الوجهة النهائية للاعب الفرنسي أدريان رابيو، نجم وسط باريس سان جيرمان.



وقال برنامج ”الشرنغيتو“ الإسباني إن رابيو أنهى جميع الاتفاقات الخاصة بعقده برفقة نادي يوفنتوس الإيطالي، كي يكون لاعبًا في صفوف البيانكونيري بدءًا من الموسم المقبل.



وأضاف البرنامج، في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن عقد رابيو مع يوفنتوس سيكون لمدة 5 مواسم، وسيحصل اللاعب على 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.



وأكد أن إدارة يوفنتوس وافقت على دفع 10 ملايين يورو إلى رابيو، مقابل توقيع العقد مع النادي الإيطالي، في ظل أن اللاعب سيكون حرًا في 30 يونيو الجاري، مع نهاية عقده برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.



ولعب رابيو، 24 عامًا، أكثر من 200 مباراة بقميص سان جيرمان، وحقق الدوري الفرنسي، ليغ 1، 6 مرات مع البي إس جي.



ولم يشارك رابيو في أي مباراة مع سان جيرمان منذ ديسمبر الماضي، في ظل الأزمة التي اندلعت مع إدارة النادي، نتيجة رفضه تجديد عقده، مما دفع الإدارة إلى تجميده.



وارتبط رابيو بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، وكان قريبًا للغاية من البلوغرانا، إلا أن مماطلة اللاعب، وتعاقد البارسا مع الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب وسط أياكس أمستردام، أجهضا الصفقة تمامًا.