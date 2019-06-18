استقالة عضو في ”تجمع المهنيين“ السودانيين

تقدم عضو في تجمع المهنيين السودانيين، محمد الأمين عبد العزيز اليوم، باستقالته لما قال إنه إفساح المجال أمام آخرين، لمواصلة العمل داخل منظومة التجمع.



جاء ذلك في استقالة مكتوبة، نشرها ممثل شبكة الصحفيين السودانيين (مجموعة ضغط) بالتجمع، عبر صفحته على ”فيسبوك“.



وأضاف عبد العزيز: ”الآن أفسح المجال ليواصلوا العمل من خلال تجمع المهنيين، لنواصل نحن في درب النضال في مواقع أخرى“.



ومضى بالقول: ”إيماننا بالشعب العظيم لا يخالطه شك، وثورتنا ستنتصر، ودين الشهداء سنوفيه بقلب من حديد في كل زمان ومكان“.