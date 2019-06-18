"لا تأسفوا عليه".. الباز: مرسي كان مجرد "مجرم" ومتهم في قضايا ومات

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن محمد مرسي العياط مات في نظر المصريين بعد خلعه في 30 يونيو، مشيرا إلى أنه كان رجل "مجرم" ومتهم في قضايا ومات.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن محمد مرسي العياط لم يكن يوما له وزن سياسي، حتى أن المصريين عندما خرجوا في 30 يونيو كان هتافهم "يسقط حكم المرشد"، ولم يهتفوا "يسقط مرسي".

وأكد أن محمد مرسي كان وسيظل مجرد جملة اعتراضية، ليس لها قيمة على الإطلاق، في التاريخ المصري، متابعا: "لا تأسفوا عليه".

ولفت إلى أن الإخوان كانوا يصفونه بالرئيس المسلم حافظ القرآن، معلقا: "مرسي في أحد المؤتمرات عندما أراد قراءة بعض الآيات من سورة البقرة أخرج ورقة من جيبه وقرأ منها".