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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:31 م

عمرو مصطفى ومحمد رحيم يعودان للغناء بـ«تيمات» جديدة بعد سنوات من الغياب

عمرو مصطفى ومحمد
حسن أمين
dostor.org/2675799

يعود الملحنان محمد رحيم وعمرو مصطفى إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة لانشغالهما بالتلحين مع كبار المطربين بمصر والوطن العربى.
وأعلن كل منهما عن التحضير لألبوم غنائى، بعد تأجيل طرح الأغانى أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
وأعلن الملحن عمرو مصطفى، منذ أيام، اعتزاله التلحين وتركيزه فى الغناء خلال الفترة المقبلة بعد 20 عامًا من عمله كملحن رفقة كبار المطربين فى مصر والوطن العربى.
كان «مصطفى» قد بدأ التحضير لألبومه الجديد منذ فترة طويلة وتكتم على تفاصيله، فيما أعلن الشاعر تركى آل الشيخ عن تعاونه معه فى ألبوم غنائى، وانتهى الثنائى بالفعل من تسجيل عدد كبير من الأغنيات.
كما يتعاون فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء منهم تامر حسين وأيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين وعلاء سليمان، ويعد الألبوم الرابع الذى سينضم إلى مكتبته الغنائية ويعود به بعد غياب 10 سنوات منذ تقديمه ألبوم «الكبير كبير» فى 2009.
من جهته، قال محمد رحيم إن سبب تأجيل طرح ألبومه الجديد هو عدم الانتهاء منه بشكلٍ كامل، موضحًا أن الألبوم يحتاج مجهودًا ووقتًا كبيرين كونه يضم 16 أغنية من تلحينه الخاص.
وأضاف «رحيم» أن من بين أسباب تأخر طرح الألبوم أيضًا انشغاله بتلحين أغنيات المطربين الذين يتعاون معهم، مشيرًا إلى أنه سيحرص على الظهور بألبوم غنائى مختلف عن تيمة الألبومات الغنائية التى اعتاد الجمهور عليها.
وذكر أن أغنيات الألبوم ستقدّم بشكل قصصى تحكى كل منها حكاية خاصة، مختتمًا: «أعكف على وضع اللمسات النهائية على الألبوم تمهيدًا لطرحه للجمهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

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