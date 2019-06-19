تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هيفاء وهبى بعد دخولها المستشفى

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عدة صور بداخل تواجدها بإحدى المستشفيات بأوروبا، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "هيفاء"، خلال الصور وهي في صحة جيدة بغرفتها في المستشفى، حيث بدت وهي سعيدة بعدما أعلنت عن شفائها من حالة المرض التي تحدثت عنها مؤخرًا، كما نشرت صورة لقبله على وجهها أعطتها لها والدتها فرحًا بتحسن حالتها الصحية، وقرب موعد مغادرتها المستشفى.



وتعود هيفاء وهبي مرة أخرى للحياة العملية، بعد خروجها من المستشفى، حيث تبدأ في تسجيل أغاني ألبومها الجديد، بأحد الاستديوهات في لبنان.



كانت هيفاء وهبي أعلنت أن سبب غيابها يرجع إلى مرضها، وغردت منذ أيام قائلة: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء".

