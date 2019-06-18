عاجل.. العراق يمنع عمل أي قوة خارج إطار الجيش

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم، منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية، مؤكدا أن الدولة تريد إنهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية.



وقال عبد المهدي في بيان اليوم إن العراق مرّت خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات اجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة او استخدام اراضي العراق لاعمال مسلحة ضد اهداف ودول وقوى خارج ارادة الدولة العراقية بخلاف النشاطات التخريبية والاعمال الارهابية خصوصًا "القاعدة" و"داعش".



وأضاف عبد المهدي " الواقع الاقليمي والدولي افرز الكثير من المظاهر والتواجدات والسلوكيات غير المسيطر عليها، والتي تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى والانتصار الكبير الذي تحقق على داعش، وبعد المؤشرات الكبيرة التي تشير ان الدولة تستعيد هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على اراضيها وفي تحقيق استقلاليتها وسيادتها، من انهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية".



وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه سيتم منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية دون إن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية، ومنع أية دولة من الأقليم أو خارجه من التواجد على الارض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف أخر سواء أكان دولة مجاورة أخرى أو أي تواجد أجنبي داخل العراق أو خارجه دون اتفاق مع الحكومة العراقية.