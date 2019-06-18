إطلالة وردية للنجمة ليلى علوى بمهرجان طرابلس (صور)

أطلت النجمة ليلي علوي علي جمهورها بإطلالة مختلفة، على حسابها الرسمي علي موقع انستجرام، حيث تم تكريمها في مهرجان طرابلس في لبنان.



وارتدت ليلي علوي فستان وردي اللون مكسي، ونسقت معه حذاء لونه "بيج"، وتزينت بعقد رقيق مع أسوار فضي في اليد، وجعلت شعرها الأصفرمنسدلًا.



وخلال المهرجان، تألقت بفستان أسود، مع حذاء من نفس اللون، وفي الإطلالاتين جعلت شعرها منسدلًا، معلقة علي صورها: "من قلبي بشكر أهلها الناس الحقيقيين الطيبين اللي كلهم وهج وطيبة وأحلى حاجة إنك تشوف ناس فيهم كل الحب ده".



وأضافت: "استمتعت بالزيارة اللي نظمتها إدارة المهرجان لقلعة طرابلس والسوق القديم وحمام عز الدين الأثري، وبحيي المهرجان على الندوة اللي كان عاملها والمناقشات وإعطاء الفرص لمشاريع السيناريو واليوم كله خصوصاً الشباب المحبين للسينما واللي بيدرسوا كانوا عاملين ورش مهمة".



وأشارت إلى أنها شاركت في ندوة عن صناعة السينما مع كل من المخرج "غسان قطيط"، والمصور السينمائي "باسم فياض" والكاتب والمخرج "سيمون الهبر" وعدد من المخرجين الشباب.



وأشادت بدور المهرجان في نشر الثقافة قائلة: "بحيي جداً إلياس خلاط المجاهد وكل العاملين بالمهرجان واهتمامهم بتوصيل الثقافه والفن والإبداع لأهل وشباب طرابلس".

