براتب يصل لـ9000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 85 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 85 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك براتب يصل إلى 9000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مناديب تسويق، و10 مناديب مبيعات، و8 محاسبين، و12 موارد بشرية، و6 مصممين جرافيك، و15 أخصائي تسويق تواصل اجتماعي، و2 أخصائي تطوير أعمال، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

وتحتاج الشركة، 8 عمال بوفيه، و3 عمال مطعم، و2 شيف، و7 عمال نظافة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، أن ألا يقل عمره عن 22 سنة، وذلك براتب يتراوح من 1800 جنيه، إلى 9000 جنيه، وذلك بحسب طبيعة العمل.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على رقم 01129002030، والتواصل مع المدير المسئول محمود النجاري، أو التوجه لمقر الشركة في 54 أ عماير بشاير السلام المريوطية.