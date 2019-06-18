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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:14 م

وكيل جاريث بيل ينفى رحيله عن ريال مدريد على سبيل الإعارة

جاريث بيل
جاريث بيل
أ ش أ
dostor.org/2675750

نفى جوناثان بارنت وكيل أعمال اللاعب جاريث بيل التكهنات حول احتمال انتقال الويلزي من ريال مدريد على سبيل الإعارة وقال إن بيل ينتظر "عرضًا مميزًا" حتى يغادر صفوف الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال بارنيت لقناة سكاي سبورتس اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن بيل يرغب في الانتقال على سبيل الإعارة.. يملك منزلًا في إسبانيا ويقضي حياة طيبة فيها.. أعتقد أنه ينتظر عرضًا مميزًا ليغادر صفوف الفريق.. أما فكرة الإعارة فهي ليست مطروحة".

وشارك بيل أساسيا في خمس مباريات فقط من آخر 11 مباراة مع ريال مدريد، ويبدو أن فرصه في الاحتفاظ بمكان ضمن تشكيلة الفريق في الموسم المقبل قد تأثرت بعد ضم المهاجم البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو (112 مليون دولار) والبرازيلي رودريجو من سانتوس مقابل 45 مليون يورو.

ويمثل الأجر المرتفع الذي يتقاضاه بيل، والذي قدرته وسائل إعلام بريطانية بنحو 600 ألف جنيه إسترليني (753 ألف دولار) أسبوعيًا، عقب تقلص عدد الأندية القادرة على ضمه لصفوفها بشكل دائم.

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