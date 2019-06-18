اللون الأبيض يطغى على أزياء سيدات العائلة الملكية (صور)

استعدت سيدات العائلة الملكية، باختيار أزياءهن بعناية لحضور حفل فرسان الرباط في كنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور، حتى يظهرن في أفضل إطلالة لهن.



واصطفت سيدات العائلة من الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، والملكة ماكسيما ملكة هولندا، بجوار سيدات العائلة الملكية فى بريطانيا، كما حضرت الحفل كل من الملكة إليزابيث الثانية، وكيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام.



واستمتع بالحفل عدد كبير من العائلة الملكية، في كنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور، بالإضافة إلى مع عدد من الأميرات والأمراء في أوروبا، وقد طغى اللون الأبيض الأنيق على أزياء سيدات العائلة الملكية.



ويعد هذا الاحتفال، تقليدًا سنويًا يعود تاريخه إلى 700 عام، عمل على تأسيسه إدوارد الثالث في عام 1348، ويتم فيه تكريم سيدات ولوردات بريطانيا علي مساهماتهن في الأعمال العامة.

