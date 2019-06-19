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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:13 ص

إنفوجراف.. 5 معلومات عن "الملصق الإلكترونى" الجديد للمركبات

إنفوجراف.. 5 معلومات
عماد سليمان
dostor.org/2675739

بدأت وزارة الداخلية تعميم تركيب "الملصق الإلكتروني" للمركبات على مستوى الجمهورية، من خلال كافة الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة "يتلف عند محاولة نزعه".

ويحتوي الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذلك تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة- دراجة نارية- نقل- مقطورة" ومدى أحقيتها في السير في المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ويُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا ومنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق- الانتظار" وغيرها دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم- مخالفة- رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويسهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية، كما يمكن التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

إنفوجراف.. 5 معلومات عن "الملصق الإلكترونى" الجديد للمركبات
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