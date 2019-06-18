اليمن: ميليشيا الحوثي تجدد قصفها بالمدفعية أحد المجمعات التجارية

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء، قصفها المكثف بالمدفعية الثقيلة على مراكز ومجمعات تجارية صناعية في محافظة الحديدة غرب اليمن.



ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت بالمدفعية الثقيلة مجمع (إخوان ثابت) الصناعي والتجاري شرق المدينة، ما تسبب في اندلاع حريق هائل في القطاع التشغيلي للمجمع.



ويأتي هذا القصف والاستهداف ضمن التصعيد القتالي المتواصل لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن، وخرق الهدنة الإنسانية الأممية التي تقضي بوقف إطلاق النار بشكل كامل.



يذكر أن ميليشيا الحوثي استهدفت المجمع التجاري الصناعي عدة مرات.