بالصور.. وصول منتخبى بوروندى وناميبيا إلى مطار القاهرة

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة منتخبى بوروندى وناميبيا، وذلك استمرارا لوصول المنتخبات الإفريقية إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق منافساتها فى يوم 21 من الشهر الجارى.



وكان فى استقبالهما في المطار اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء لتسهيل إجراءات وصولهم.



وسلم اللواء أحمد جنينة كلا المنتخبين درع تكريم باسم معالي وزار الطيران المدنى، ومن المنتظر فى الساعات القليلة المقبلة وصول منتخبات كل من مدغشقر وكينيا والجزائر وتونس.